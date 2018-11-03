Евгений Дадонов: "Наверное, будет интересно и для игроков, и для болельщиков посмотреть на матч между клубами НХЛ и КХЛ"

Нападающий "Флориды" Евгений Дадонов после победы над "Виннипегом" (4:2) в Хельсинки в рамках NHL Global Series отметил, что проведение матча между клубами НХЛ и КХЛ - это интересная идея.

– Роман Ротенберг говорил, что хочет, чтобы команда КХЛ сыграла с клубом НХЛ на 70-ти тысячном футбольном стадионе. Насколько бы это было здорово?

– Наверное, здорово будет. В первую очередь, для болельщиков. Но я не знаю, никогда не участвовал в таких мероприятиях, мне сложно что-то сказать. Наверное, будет интересно и для игроков, и для болельщиков.

– Вы восемь матчей подряд набираете очки. С чем это связываете?

– Не думал об этом, главное, что сегодня победили. Не знаю, кто на свои очки сейчас смотрит, главное – командные. Очень важны сейчас.

– Насколько двухочковая система очков удобна? В КХЛ вот на нее с этого сезона перешли.

– Мне кажется, с ней интереснее. В прошлые сезоны после 20 матчей некоторые команды уже не имели шансов на плей-офф, а сейчас все не так.

– Есть ли усталость после двух матчей в Хельсинки?

– Конечно, есть. У нас поездка две недели идет. Три матча "регулярки" за океаном, и две тут. Думаю, "Виннипег" тоже устал.

– Следите за КХЛ?

– Бывает, захожу посмотреть результаты и таблицу. (Игорь Еронко)