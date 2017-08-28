Эрик Линдрос: "Благодарен "Филадельфии" за признание"

Бывший нападающий "Филадельфии" Эрик Линдрос благодарен клубу за то, что они выведут его игровой номер из обращения. Церемония запланирована на 18 января и должна пройти перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с "Торонто".

– Я благодарен "Филадельфии" за это невероятное признание, – приводит пресс-служба "Флайерз" слова Линдроса. – С нетерпением жду возможности разделить этот момент с моей семьей, друзьями, одноклубниками и болельщиками, которые много значат для меня.

Напомним, что Линдрос выступал в составе "летчиков" с 1992 по 2001 год. За это время он провел 486 матчей и набрал 659 (290+369) очков. Отметим, что нападающий, игравший под 88-м номером, станет шестым хоккеистом "Филадельфии", свитер которого поднимут под своды арены.