Эрик Карлссон: "Это очень грустный день: я не хотел уходить из "Оттавы"

Защитник Эрик Карлссон попрощался с болельщиками "Оттавы". Один из самых результативных игроков обороны в НХЛ был обменян из "Сенаторз" в "Сан-Хосе".

- Хочу сперва по всеми попрощаться. Даже в самых безумных мыслях я не мог представить, что покину этот клуб, - цитирует Sportsnet Карлссона. - Для меня и моей семьи это очень эмоциональный и печальный день. Хоть я и не буду больше выступать за свой клуб, для меня это всегда будет домом, и я постараюсь поддерживать связь с местными болельщиками.

Мне дали четко понять направление, в котором планирует развиваться клуб. Увы, я не был его частью. И вот мы здесь. И это очень печально. Я никогда не хотел уходить.