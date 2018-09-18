Эрик Карлссон больше не боится акул. Фото

Защитник Эрик Карлссон, перешедший из "Оттавы" в "Сан-Хосе", в своем Инстаграме поделился фотографией, на которой он позирует вместе с людьми в масках акул.

- Думаю, я больше не боюсь акул... я в пути! - написал хоккеист под постом в Инстаграме.

Один из самых результативных игроков обороны в НХЛ выступал за "Оттаву" с 2009 по 2018 год, за исключением сезона 2012/13 в "Йокерите". В регулярных чемпионатах НХЛ на его счету 518 (126+392) очка в 627 матчах. В плей-офф – 37 (6+31) балл за результативность в 48 играх.