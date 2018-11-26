Егор Яковлев: "Тэйлор Холл похвалил за пас. Приятно"

Защитник "Нью-Джерси" Егор Яковлев в интервью "СЭ" отметил, что наслаждается тем, что находится в команде. Также он подчеркнул, что ему было приятно получить похвалу от Тэйлора Холла за передачу в матче с "Монреалем" (5:2).

– Тэйлор Холл вас хвалил за передачу.

– Там напрашивалась такая передача. Вратарь на меня выбежал. А Холл был один.

– Он сказал, что ждал такой передачи, потому что русским защитникам свойственно порой делать лишние, но крутые передачи.

– Приятно, когда такие люди говорят обо мне хорошо.

– Когда не попали в состав после игры с "Виннипегом" – у вас все упало?

– Да нет. Я бы так не сказал. Я понимал, что достаточно неплохо сыграл. Общался с главным тренером. Он меня похвалил. Сказал, что ему понравилось, как я провел матч. Конечно, я расстроился. Потому что хотел играть дальше. Но я самим моментом нахождения в команде наслаждаюсь. Сколько дают играть – столько играю. И у меня нет никаких вопросов или претензий. Стараюсь на каждой тренировке выкладываться. И в играх. А там – как решат тренеры. (Игорь Еронко)

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