"Эдмонтон" обменял Дэвидсона в "Айлендерс"

"Эдмонтон" обменял защитника Брэндона Дэвидсона в "Айлендерс", сообщает официальный сайт клуба. Взамен "Ойлерз" получили выбор в третьем раунде драфта НХЛ-2019.

В этом сезоне 26-летний канадец провел 36 матчей в регулярном чемпионате и набрал 5 (3+2) очков при показателе полезности "-5" и 19 минутах штрафного времени.