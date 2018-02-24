"Эдмонтон" обменял Дэвидсона в "Айлендерс"

"Эдмонтон" обменял защитника Брэндона Дэвидсона в "Айлендерс", сообщает официальный сайт клуба. Взамен "Ойлерз" получили выбор в третьем раунде драфта НХЛ-2019.
В этом сезоне 26-летний канадец провел 36 матчей в регулярном чемпионате и набрал 5 (3+2) очков при показателе полезности "-5" и 19 минутах штрафного времени.
#Isles Transaction: Team has acquired Brandon Davidson from the Edmonton Oilers in exchange for 2019 3rd round pick. pic.twitter.com/vRdwcraq3l– New York Islanders (@NYIslanders) 24 февраля 2018 г.
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