22:05 24 февраля | Хоккей — НХЛ

"Эдмонтон" обменял Дэвидсона в "Айлендерс"


"Эдмонтон" обменял защитника Брэндона Дэвидсона в "Айлендерс", сообщает официальный сайт клуба. Взамен "Ойлерз" получили выбор в третьем раунде драфта НХЛ-2019.

В этом сезоне 26-летний канадец провел 36 матчей в регулярном чемпионате и набрал 5 (3+2) очков при показателе полезности "-5" и 19 минутах штрафного времени.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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