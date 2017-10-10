Джордж Макфи: "Вегас" - новая команда, и руководству надо думать на перспективу"

Генеральный менеджер "Вегаса" Джордж Макфи​ не торопится с восторженными выводами, несмотря на победы в двух стартовых матчах. Завтра в 5.00 по московскому времени команда проведет первый домашний матч в истории.

- Мы провели только две встречи, - приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Макфи. - Пока нам нет смысла торопиться и что-то срочно предпринимать. Всему свое время. У нас новая команда, и нам надо думать на перспективу. Если мы пойдем на обмен, то он должен принести нам пользу в будущем. Но нам надо быть внимательными, потому что в нашем бизнесе все возможно. Мы можем кого-то обменять сейчас, а завтра два игрока получат травмы, и у нас возникнут проблемы с составом. Я хотел бы иметь в своем распоряжении достаточно игроков, чтобы их можно было включить в состав в любой момент. Так будет лучше, чем играть в урезанном варианте.