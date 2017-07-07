Джон Торторелла: "Панарин начнет следующий сезон с Веннбергом"

Главный тренер "Коламбуса" Джон Торторелла рассказал, с кем начнет играть в новом сезоне нападающий Артемий Панарин. Напомним, что 25-летний россиянин летом был обменян из "Чикаго" в "Блю Джэкетс".

– Панарин? Думаю, этот парень может создавать моменты из ничего, – цитирует официальный сайт "Коламбуса" Тортореллу. – Он может забросить шайбу или создать момент для товарищей. Думаю, это его особенность. В прошлом сезоне нам везло с нападением, но он сможет добавить игре больше динамичности.

Будет ли он играть с Веннбергом? Мне кажется, что вместе они будут опасной связкой. Алекс наш лучший плеймейкер, поэтому они обязательно начнут играть вместе.