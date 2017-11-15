Джон Торторелла: "Бобровскому принадлежат два лучших сэйва сезона, он дает нам возможность побеждать"

Главный тренер "Коламбуса" Джон Торторелла после победы над "Монреалем" (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил игру российского вратаря Сергея Бобровского. Он добавил, что голкиперу принадлежат два лучших сэйва сезона – во встрече с "Канадиенс" и с "Детройтом" (2:1 Б).

Напомним, Бобровский отразил 28 бросков по своим воротам в матче с "Монреалем" и был признан первой звездой встречи.

– Первые два периода обе команды почти ничего не могли создать, а в третьем Бобровский был главным действующим лицом, он дал нам шанс, – сказал в эфире клубного телевидения Торторелла. – Ключ к победам в НХЛ – вратарь. Пара сэйвов Боба в третьем периоде, сэйв в матче с "Детройтом" – это основная причина, почему мы набираем очки.

Боб играет прекрасно, он дает нам возможность побеждать. Он никогда не сдается. Впечатляет, когда видишь, на что он способен при необходимости быстро перемещаться в воротах. Сейчас нам принадлежат два лучших сэйва сезона. Лучший, конечно, был в Детройте, я такого никогда не видел.