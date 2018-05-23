Джон Купер: "Кучеров - игрок с особенным талантом. Ничего иного завтра я от него не жду"

Главный тренер "Тампы" Джон Купер поделился ожиданиями от игры российского нападающего Никиты Кучерова в седьмом матче полуфинала Кубка Стэнли против "Вашингтона" (3-3 в серии). По словам наставника, он ждет от форварда своей игры.

– Кучеров – это важная часть нашей команды. Человек, у которого 40 голов и 100 очков в сезоне, – цитирует купера официальный сайт НХЛ. – Он нужен нам. Если бы не перекладина в прошлой игре... Иногда шайба идет в твою сторону, иногда нет.

Я знаю, что это игрок с особенным талантом и видел, как он улучшает свою игру в нужный момент. Ничего иного завтра я от Кучерова не жду.