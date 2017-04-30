Два очка Овечкина не спасли "Вашингтон" в игре с "Питтсбургом", Малкин забил гол

"Питтсбург" нанес поражение "Вашингтону" во втором выездном матче 1/4 финала плей-офф НХЛ со счетом 6:2 и увеличил преимущество в серии – 2-0. По дублю в составе гостей оформили Фил Кессел и Джейк Гюнтцель, по шайбе забросили Евгений Малкин и Мэтт Каллен. Нападающий "Кэпиталз" Александр Овечкин сделал две результативные передачи.

Третья игра пройдет в Питтсбурге в ночь на 2 мая в 2.30 по московскому времени.

НХЛ

Плей-офф

1/4 финала

Второй матч

"Вашингтон" - "Питтсбург" - 2:6 (0:0, 1:3, 1:3)

Голы: Каллен - 1 (мен.), 21:15 - 0:1. Нисканен - 1 (бол., ОВЕЧКИН, Бэкстрем), 22:09 - 1:1. Кессел - 3 (Кросби, Гюнтцель), 33:04 - 1:2. Гюнтцель - 6 (Кросби), 36:14 - 1:3. Кессел - 4 (бол., Шульц, МАЛКИН), 42:19 - 1:4. Бэкстрем - 3 (ОВЕЧКИН, Оши), 43:44 - 2:4. МАЛКИН - 3 (Коул, Кессел), 45:31 - 2:5. Гюнтцель - 7 (п.в., Каллен, Мяяття), 59:17 - 2:6.

Вратари: Холтби (Грубауэр, 40:00, 57:37 - 57:39, 57:44 - 58:11, 58:20 - 59:17) - Флери.

Штраф: 16 - 10.

Броски: 36 (16+11+9) - 24 (5+9+10).

Наши: Кузнецов (18:10/3/-3), Овечкин (23:19/3/-2), Орлов (18:51/1/-1) – Малкин (14:23/3/+1).

Вашингтон. Verizon Center.

Счет в серии - 0-2 (2:3)