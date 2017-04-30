Два очка Овечкина не спасли "Вашингтон" в игре с "Питтсбургом", Малкин забил гол

"Питтсбург" нанес поражение "Вашингтону" во втором выездном матче 1/4 финала плей-офф НХЛ со счетом 6:2 и увеличил преимущество в серии – 2-0. По дублю в составе гостей оформили Фил Кессел и Джейк Гюнтцель, по шайбе забросили Евгений Малкин и Мэтт Каллен. Нападающий "Кэпиталз" Александр Овечкин сделал две результативные передачи.
Третья игра пройдет в Питтсбурге в ночь на 2 мая в 2.30 по московскому времени.
НХЛ
Плей-офф
1/4 финала
Второй матч
"Вашингтон" - "Питтсбург" - 2:6 (0:0, 1:3, 1:3)
Голы: Каллен - 1 (мен.), 21:15 - 0:1. Нисканен - 1 (бол., ОВЕЧКИН, Бэкстрем), 22:09 - 1:1. Кессел - 3 (Кросби, Гюнтцель), 33:04 - 1:2. Гюнтцель - 6 (Кросби), 36:14 - 1:3. Кессел - 4 (бол., Шульц, МАЛКИН), 42:19 - 1:4. Бэкстрем - 3 (ОВЕЧКИН, Оши), 43:44 - 2:4. МАЛКИН - 3 (Коул, Кессел), 45:31 - 2:5. Гюнтцель - 7 (п.в., Каллен, Мяяття), 59:17 - 2:6.
Вратари: Холтби (Грубауэр, 40:00, 57:37 - 57:39, 57:44 - 58:11, 58:20 - 59:17) - Флери.
Штраф: 16 - 10.
Броски: 36 (16+11+9) - 24 (5+9+10).
Наши: Кузнецов (18:10/3/-3), Овечкин (23:19/3/-2), Орлов (18:51/1/-1) – Малкин (14:23/3/+1).
Вашингтон. Verizon Center.
Счет в серии - 0-2 (2:3)
Easycure
Vasek, поплюй, постучи. Салл делает такие вкусные звенья, что сперва думаешь что он бредит, а потом потом понимаешь что он прав. Дэну все равно спасибо, вернул 90 е.
06:49
tulupp
Айртон:) Иди комментируй порку Кличко.
06:46
ЮКИ
всё идёт по сценарию АБ!
06:46
Vasek
Easycure, Диско-Дэн по наклонной пошёл. В Баффало не прижился совсем, молодая звезда клуба изгоняет... странно и зря. Дэн бы его до Арт-Росса прокачал, забив на общекомандную игру. У Салливана, по-моему, налажен баланс между командной игрой и эгом звёзд.
06:42
Easycure
fifa_guru, это не наши проблемы). мы взяли даром двух оч не плохих защей в дед лайн,сравни их с шаттом.
06:42
FANAT15
RapStar----О каких 6 матчах глаголите сэр? Всё закончиться в 4-х играх Не верю ,даже в одну победу Вашиков!!!
06:39
fifa_guru
Easycure он много привозит на самом деле. даже дерьмовый комментатор которого сегодня слушал это отмечал. и типа пошутил, что "менеджмент питтсбурга сегодня улыбается глядя на шаттенкирка"
06:37
Easycure
Vasek, согласен на 100%. но не хочу сглазить после чела в очках.
06:36
mikha1
Easycure Монте-Кристо(Мститель) тебя почитать то все беды вшей от Шатта. Но это не так. Посмотри сколько у нас коул косячит. но есть ХИМИЯ. есть КАПИТАН. как кунхакль играет) Let's Go, Pens!!!____ Вообще-то сегодня он главный антигерой. После гола в меньшинстве, игра сразу поменялась, несмотря на то, что сравняли через минуту счет. Вашики потухли, а Питы наоборот вдруг задвигались.
06:36
Easycure
и нефик на брукса наезжать. он один из лучших защей птиц.
06:35
fifa_guru
Сразу вылезли днищевые качества некоторых комментаторов..)
06:35
Vasek
Easycure, ещё есть тренер Салливан! Его команда.
06:35
FANAT15
Что и требовалось доказать. Питтсбург проклятье для столичных. Не выигрывая эти серии столичные никогда не выиграют КС. А ведь в регулярке столичные неплохо смотрелись с пингвинами,но ПО сразу слились!!!! Аминь
06:35
mikha1
Новоуепинни Сразу вылезли днищевые качества капитана: все что умеет - подкатить к вбрасыванию и запулить, если никто не мешает. 1 из 50 залетает. Во всем остальном, в т.ч. защам помогать - нулина ))_____ Ты похоже смотрел в сторону. В этом году Саня много отрабатывает в обороне. Например, где-то минуте на 12 1-го периода именно он полетел за шайбой на противоположный фланг при потере, и не дал завладеть ей Питтсбургу. Что делали остальные? Вальяжно катили назад. Хотя в позиционной обороне он явно лишний, не надо его на это отправлять. В итоге он меньше играет впереди, а те, кто там чаще стали находиться не тянут. Сегодня вдруг совершенно потерялся Оши.
06:34
Easycure
Монте-Кристо(Мститель) тебя почитать то все беды вшей от Шатта. Но это не так. Посмотри сколько у нас коул косячит. но есть ХИМИЯ. есть КАПИТАН. как кунхакль играет) Let's Go, Pens!!!
06:33
Монте-Кристо(Мститель) .
Новоуепинни .................. Слюнями не подавись. И купи мозги на рынке. Овечкин был лучшим у Вашингтона.
06:33
Adios Amigos R...
Полный отгребёрдз от Angry Birds..Грустно...
06:33
Монте-Кристо(Мститель) .
Что толку от атак Вашингтона и от огромного количества бросков, если техника бросков игроков данной команды ниже плинтуса. В отличие от бросков Питтсбурга. Видно, что пингвины технике броска уделяют особое внимание. А Тротцу ума не хватает этим заняться. 90% бросков Вашингтона было во Флери. Причем в корпус. Хоть бы ловушкой ловил или блином играл, нет все броски в тело. Отмечу и огромное число бросков, которые игроки Питтсбурга блокировали. Это говорит о том, что столичные просто тупо лупят в сторону ворот. Не думая, куда попадет шайба. В итоге пропустили два гола после блокировки шайбы соперниками.
06:31
mikha1
mitchelll Ещё спасибо, что указкой по пальцам не надавали! Ну что ж, хороший опыт...на будущее пригодится._____Сомневаюсь, что пригодится. Летом многие пойдут на выход, начиная с Тротца и Шаттенкирка, Орпику пора заканчивать. Вообще всю оборону надо перетряхнуть! Как, как Швахттенкирк, которому 28 полностью уступил в скорости Каллену, которому уже 40?!
06:28
Новоуепинни
Причем Пит даже ваще за 2 игры не атаковал, просто спокойно откатил назад и ждал моментов вперед слегонца пойти ))
06:27
Новоуепинни
Сразу вылезли днищевые качества капитана: все что умеет - подкатить к вбрасыванию и запулить, если никто не мешает. 1 из 50 залетает. Во всем остальном, в т.ч. защам помогать - нулина ))
06:24
HarryAngel
не , ребят, это уже просто не смешно. даже никакущий Малкин забивает этому чемпионскому днищу. Послезавтра читайте в СЭ "Нужен ли сборной Овечкин?"
06:22
RapStar
Вашингтон показал свой максимум в первом периоде, Питтсбург его не показывал вообще. Это всё, что нужно знать об этой серии, кроме того, что она закончится максимум в 6 матчах(при очень удачном стечении обстоятельств для вшей)
06:21
Kent....
Вашингтон!!!!! ПАЗОРиЩе а не команде днооооооо
06:21
Монте-Кристо(Мститель) .
Резво начал матч Вашингтон. К 10 минуте соотношение бросков было 8:1 в его пользу. Причем первый бросок пингтвины сделали на 7 минуте. Вот только техники исполнения бросков столичным не хватало. Было много желания, но оно настолько перехлестывало, что мешало реализации моментов. А моменты были неплохие. Эллер попал в штангу, могли забить Кузнецов, Овечкин в большинстве, Оши, еще раз Эллер. К 15 минуте соотношение бросков 12:2. Вот Бэкстрем вышел один на один. Но Флери играет отлично. Хотя это и несложно. Техника бросков Вашингтона продолжает хромать. Питтсбург начал огрызаться. В одном эпизоде ему помог Нисканен, грубо ошибся в своей зоне. Но обошлось. На 18 минуте второе большинство у Вашингтона. И снова оно коту под хвост. Ни одного броска в створ ворот. Как бы не аукнулось столичным разбазаривание голевых моментов в первом периоде, бездарная игра в большинстве. Второй период. Жду его с тревогой, вспоминая начало второго периода предыдущего матча. Так и есть. В большинстве Вашингтон на первой минуте. И отвратительно дважды играет Шаттенкирк-Троянский конь в команде столичных , в итоге выход Калена один на один. Вынимай, Холтби ! 0:1. Тут же Вашингтон сравнивает счет. Нисканен с точки Овечкина после гениальной передачи Овечкина. И вот снова столичные в большинстве. И снова бездарно играет Шаттенкирк, выпуская шайбу в среднюю зону на ровном месте. К середине периода игра выравнивается, чему способствовало удаление Орпика. 1:2. Снова бездарная игра в обороне Вашингтона. Нисканен держал Кросби на своем фланге, ошибся, ему на помощь пришел Орлов. В итоге Кессел остался один на правом фланге. И беспрепятственно бросил. Холтби не выручил. Отмечу отличную передачу Кросби. Тут же 1:3. Уильямс ошибся в зоне пингвинов. Было очевидно, что его бросок блокируют и может пойти встречная атака. Так и произошло. Кросби блокировал бросок и смог отдать шайбу Гюнтцелю. Выход один на один. Вынимай, Холтби ! Раз мало толка от тебя в воротах. Отмечу и высокую технику бросков игроков Питтсбурга. Если столичные бросают, надеясь на везение и все время попадают во Флери. То пингвины кладут шайбы по углам и впритирку со штангами. Сникли столичные. Пока такое впечатление от матча, словно кошка-Питтсбург играет с мышкой-Вашингтоном. Как мышка не резвится, но победа всегда будет за кошкой. Чему способствует и интеллектуальное превосходство тренера Питтсбурга над Тротцем. Третий период. Замена вратаря у Вашингтона. Грубауэр в воротах. На второй минуте удаление Шаттенкирка. Троянский конь неудачно выбрасывает шайбу из своей зоны. Питтсбург быстро реализует большинство. После несложного броска пропускает Грубауэр. 1:4. Катастрофа ! 2:4. Шикарно играет Овечкин. Обыгрывает защитника, выходит на убойную позицию. Бросок ! Флери тащит с трудом. И Бэкстрем добивает в пустые ворота. Тут же момент у Орлова. Мимо. Овечкин выезжает на пятачок. Бросок. Перекладина. Забивает Питтсбург. Но гол не засчитывают. Судьи смотрят повтор. 2:5. Шайба засчитана. Причем она на счету Малкина, который стоял на пятачке, где его коснулась шайба после рикошета от Шмидта. Игра сделана. В оставшееся время Вашингтон дважды попал в штангу Флери. Имел еще моменты. Дважды опасно бросал Малкин. В итоге Гюнтцель оформил дубль, забросив гол в пустые ворота. 2:6. Вашингтон морально уничтожили. Лучший у столичных опять Овечкин. А что толку ? Лучшие игроки Питтсбург и матча одновременно. 1-Кессел.2-Флери. 3-Кросби.
06:21
Easycure
В том году упорно призывал малкина отправить на трейд , но был не прав. он нужен.. но и сейчас уверен что лучший обмен всех времен и народов это кессел.
06:20
Новоуепинни
Пора в НХЛ вводить критерий лузерства и учреждать Почетный Знак "Бессменный Участник Чемпионатов Мира по хоккею с шайбой".
06:20
fifa_guru
хоть многие смеются над Овечкиным и игра у него в последние годы не такая блистательная, но по этому ПО в целом, к нему вопросов меньше всего. в дополнение к обороне, сегодня облажались и вратари. У Питтсбурга бригада большинства явно сильнее и острее. Не без доли фарта конечно так крупно победили, или нефарта вашиков.. ПП с яркой победой в общем )
06:19
redgy
через 4 дня поедут в сборную.. вашингтон-команда девок.. разве что санек борется
06:18
Easycure
Пока монтя строчит свой отчет, напишу свой : EASY
06:17