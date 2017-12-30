Дубль Айкела помог "Баффало" обыграть "Нью-Джерси"

"Баффало" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл на выезде "Нью-Джерси" - 4:3 в овретайме. Победная шайба на счету Расмуса Ристолайнена. Форвард "Сэйбрз" Джек Айкел сделал в этой встрече дубль.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нью-Джерси" - "Баффало" - 3:4 ОТ (1:0, 2:2, 0:1, 0:1)

Голы: Вуд - 10 (Ноесен, Заха), 13:35 - 1:0. Юсефсон - 2 (Нолан), 25:27 - 1:1. Юханссон - 5 (бол., Ватанен, Хишир), 28:34 - 2:1. Мур - 5 (Гиббонс), 34:55 - 3:1. Айкел - 14 (Маккейб, Гиргенсонс), 38:05 - 3:2. Айкел - 15 (бол., Окпосо, Ристолайнен), 51:04 - 3:3. Ристолайнен - 1 (О`Райлли), 62:37 - 3:4.

Вратари: Шнайдер - Ленер.

Штраф: 6 - 4.

Броски: 38 (12+13+11+2) - 29 (11+3+12+3).

Нью-Джерси. Prudential Center.