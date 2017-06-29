Дмитрий Орлов: "В переговорах с "Вашингтоном" в ближайшие две недели все решится"

Защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов отметил, что переговоры о контракте с клубом могут завершиться в ближайшие две недели. Он также добавил, что тяжело было отойти от поражения "Питтсбургу" (3-4) во втором раунде плей-офф Кубка Стэнли.

В минувшем сезоне 25-летний игрок провел за "Кэпиталз" 82 матча, в которых набрал 33 (6+27) очка.

– Минувший сезон можно занести в актив. Конечно, было обидно проигрывать "Питтсбургу" во втором раунде, все ждали от нас победы, а мы опять не смогли, – сказал в интервью пресс-службе новокузнецкого "Металлурга" Орлов. – Обидно и тяжело это воспринимать, отходить от этого. Но надо смириться и просто двигаться вперед, обдумать все, что мы не сделали, и переходить с этими мыслями на следующий сезон. Жизнь такая – иногда выигрываешь, иногда проигрываешь. Бывают тяжелые поражения, мы профессионалы и должны быть сильны психологически.

Я пока нахожусь без контракта, мой агент ведет переговоры с "Вашингтоном". Надеюсь, это будет недолго, потому что в том году было достаточно тяжелое для меня лето. Я переживал, думал, когда же все это закончится. Я подписал контракт только на Кубке мира. Надеюсь, в этом году такого не будет и уже, может быть, в ближайшие две недели все решится.