Дмитрий Орлов: "Счастлив остаться в "Вашингтоне"

Защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов рад подписанию нового контракта с клубом. По словам 25-летнего россиянина, он с нетерпением ждет старта нового сезона.

Ранее стало известно, что Орлов подписал шестилетнее соглашение с "Кэпиталз" на 30, 6 миллиона долларов.

- Очень счастлив остаться в "Вашингтоне", - написал Орлов на своей странице в Инстаграме. - Ценю наших болельщиков и партнеров по команде. Жду следующего сезона с нетерпением!

СМИ: Орлов получил 12 миллионов долларов за подписание контракта с "Вашингтоном" в качестве бонуса //

Агент Орлова: "Значимость Дмитрия в "Вашингтоне" будет расти" //

Орлов подписал контракт на 30,6 миллиона долларов с "Вашингтоном"