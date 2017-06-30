СМИ: Орлов получил 12 миллионов долларов за подписание контракта с "Вашингтоном" в качестве бонуса

Защитник Дмитрий Орлов, подписавший с "Вашингтоном" шестилетний контракт на 30, 6 миллиона долларов, получит 12 миллионов в качестве бонуса, сообщает авторитетнейший инсайдер Боб Маккензи.

По его информации, в первом, втором и третьем сезоне россиянин заработает по 6,5 миллиона. В четвертом его зарплата уменьшится до 4,5 миллиона долларов. В пятом и шестом сезонах Орлов получит по 3,3 миллиона. При этом в соглашении прописан пункт о запрете обмена с сезона-2019/20.

Напомним, что Орлов является воспитанником новокузнецкого "Металлурга". Он перебрался за океан в 2010 году. За "Вашингтон" защитник выступает с 2011 года.

В минувшем сезоне Орлов принял участие в 82 матчах регулярного чемпионата, набрав рекордные для себя 33 очка. Защитник показал лучшие в карьере показатели по результативным передачам (27) и "плюс-минису" (+30).

Россиянин во втором сезоне подряд не пропустил ни одной игры в регулярке. Также на его счету три результативных паса в 15 матчах плей-офф НХЛ.