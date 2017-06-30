Агент Орлова: "Значимость Дмитрия в "Вашингтоне" будет расти"

Агент российского защитника "Вашингтона" Дмитрия Орлова Марк Гандлер подчеркнул, что он обсуждал с руководством "Кэпиталз" роль своего подопечного в клубе перед подписанием нового контракта. По его словам, "столичные" рассчитывают на хоккеиста.

Ранее сообщалось, что 25-летний защитник заключил шестилетнее соглашение на 30,6 миллиона долларов.

– Разумеется, мы обсуждали роль Орлова в команде, но не с точки зрения просьбы или надежды, а как само собой разумеющийся факт, – отметил Гандлер. – Значимость Дмитрия в "Кэпс" будет возрастать. В следующем сезоне увеличится его игровое время, он будет больше выходить в большинстве и в равных составах. Кроме того, он будет появляться на льду в решающие моменты матча.

– В каком составе видят Орлова тренеры?

– Скорее всего, Дмитрий будет выходить в первой паре с Нисканеном. Самое главное – планируется, что он весь сезон будет играть в меньшинстве, поскольку с хорошей стороны показал себя в минувшем плей-офф. Он продолжает улучшать действия в обороне, и уже сейчас Дима – абсолютно разносторонний игрок, который умеет все. В "Кэпиталз" пришли к этому же выводу, учитывая, что по контракту значительно повысили Диме зарплату. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Полная версия интервью агента Дмитрия Орлова