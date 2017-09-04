Дмитрий Орлов: "Не сказал бы, что Овечкин сделал шаг назад"

Российский защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов высоко оценил игру соотечественника Александра Овечкина. По его словам, капитан "Кэпиталз" постоянно выкладывается в каждом матче и заводит партнеров по команде в сложных ситуациях.

– Я бы не сказал, что в прошлом сезоне он сделал шаг назад, – приводит Nhl.com/ru слова Орлова. – Да, у него не все получалось, но в каждой игре он выкладывается, ведет нас вперед и заводит партнеров в сложных ситуациях.

Саша – великий игрок и наш лидер. Он всегда это доказывает. Думаю, что он хорошо подготовится к сезону. В лиге он уже много лет, он голоден до побед, и это сделает нас только сильнее.