"Детройт" разгромил "Аризону", забросив шесть шайб

"Детройт" на своем льду переиграл "Аризону" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это четвертая подряд победа "Ред Уингз".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Детройт" - "Аризона" - 6:1 (3:0, 1:0, 2:1)

Голы: Манта - 6 (Нильсен, Грин), 10:13 - 1:0. Чоловски - 3 (Декейсер, Бертуцци), 12:24 - 2:0. Расмуссен - 3 (бол., Ларкин, Грин), 17:22 - 3:0. Гленденинг - 2 (Абделькадер, Дженсен), 31:32 - 4:0. Атанасиу - 7 (Хелм), 41:44 - 5:0. Грин - 1 (Атанасиу, Нильсен), 47:10 - 6:0. Круз - 3 (Хиностроза, Стром), 51:21 - 6:1.

Вратари: Ховард - Кюмпер (Миска, 41:44).

Штраф: 12 - 10.

Броски: 26 (11+5+10) - 25 (5+8+12).

14 ноября. Детройт. Little Caesars Arena.