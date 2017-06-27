Дэн Мильштейн: "Обмен Панарина в "Вегас"? Вероятность есть, конечно"

Агент нападающего Артемия Панарина Дэн Мильштейн рассказал, как прошел обмен россиянина из "Чикаго" в "Коламбус". Также агент отметил, что 25-летний хоккеист может продолжить карьеру в "Вегас", но не в ближайшие годы.

– Обмен в "Вегас"? Вероятность есть, конечно, – цитирует русскоязычный сайт НХЛ Мильштейна. – Но я видел, с какой радостью руководство "Коламбуса" восприняло обмен Панарина. Ведь как получилось? В штаб "Блю Джэкетс", который во время драфта располагался в одном из номеров гостиницы, позвонили из "Чикаго". Им был нужен Брэндон Саад.

"Не отдадите нам этого игрока? Какие ваши условия?" – спросили из штаба "Блэкхокс". В "Коламбусе" без особой надежды предложили: "Отдайте нам Панарина". Но в "Чикаго" подсчитали, что Артемий в следующем сезоне с учетом бонусов обойдется им в 9 миллионов долларов. Эти деньги найти тяжело. И согласились на обмен.

Теперь в "Коламбусе" все очень счастливы. Панарин станет лидером команды, будет играть в первом звене. Новый трейд Артемия в ближайшее время маловероятен. Зато представьте перспективы Панарина, когда у него в 2019 году закончится контракт, и он станет неограниченно свободным агентом. У него будет полная свобода для маневров.