Дарюс Каспарайтис: "Этот "Питтсбург" силен духом, но не укомплектован звездами, как в 90-е"

Бывший защитник "Питтсбурга" и сборной России Дарюс Каспарайтис в преддверии старта финальной серии Кубка Стэнли подчеркнул, что будет поддерживать "Пингвинз". При этом он уверен, что "пингвинам" придется непросто в борьбе за трофей с "Нэшвиллом".

- Конечно, за "Питтсбург"! - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Каспарайтиса. - Я и в прошлом году болел за них. Хотя мой друг Дайнюс Зубрус был по другую сторону баррикад, выступая за "Сан-Хосе". Было бы круто, чтобы литовец выиграл Кубок Стэнли. Но все равно я не мог не переживать за "Пингвинз", потому что эта команда ближе мне по душе.

Пусть "Питтсбург" сначала сделает это второй раз подряд. Будет не так уж просто с "Нэшвиллом". Но вообще каждая династия была совершенно разной. Вот как сравнишь "Детройт" и "Эдмонтон"? У каждого клуба есть своя история. Фишка этого "Питтсбурга" в том, что в плей-офф меняются два вратаря - Марк-Андре Флери и Мэтт Мюррей. Один другого стоит.

А еще кажется, что у "Пингвинз" половина команды травмирована. Сейчас все рухнет, но они как-то выживают и продолжают борьбу. Этот "Питтсбург" очень силен по духу. И такого ведь не было с "Детройтом" и "Питтсбургом" в 90-х. Те команды были прекрасно упакованы звездными игроками, они заслуженно брали свое. А что сейчас? Две-три основные звезды есть, а остальные вечно вылетают из состава. С ума сойти можно от этих травм. Так что ребята - молодцы.