Даррен Дрегер: "Интерес к Дадонову проявляет "Чикаго"

Журналист TSN Даррен Дрегер в интервью спецкору "СЭ" в Кельне Игорю Еронко отметил, что у нападающего сборной России Евгения Дадонова может быть несколько предложений от клубов НХЛ. По его словам, форвардом интересуется "Чикаго", а не только "Вегас", как сообщалось ранее.

– Дадонов к Шипачеву в "Вегас" собирается?

– Я знаю, что интерес к нему есть не только у "Вегаса". И вообще, так не бывает, чтобы интересовалась только одна команда. Там где одна – там и еще пять-шесть, просто эти варианты не просачиваются наружу. Взять чешского защитника Рутту – у него уже четыре контрактных предложения из НХЛ. Он здорово выглядел на этом ЧМ. Сколько конкретно предложений у условного Дадонова – порой это просто невозможно узнать, даже если ты инсайдер. Я слышал, что Дадоновым интересуется "Чикаго". И я не удивлюсь, если он там окажется.

Полное интервью Даррена Дрегера