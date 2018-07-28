"Даллас" надеется продлить контракт с Сегином до конца сезона

Генеральный менеджер "Далласа" Джим Нил надеется договориться с форвардом Тайлером Сегином о продлении контракта до конца предстоящего сезона. Напомним, что это будет последний год по действующему соглашению 26-летнего хоккеиста с клубом.

– Надеюсь, все будет именно так, – цитирует пресс-служба "Старз" Нила. – Но я сразу говорил, что не нужно паниковать, если контракт не будет продлен к началу этого сезона. Сейчас главное – хорошо подойти к старту чемпионата. Надеюсь, к этому времени он поставит свою подпись. Есть много нюансов в переговорах. Существуют подписные бонусы, защита от локаутов. В этих переговорах есть много важных моментов. Мы продолжаем с ним диалог.

Ожидается, что Сегин подпишет новый контракт до 4 октября, первой игры сезона против "Аризоны". На данный момент он зарабатывает 5,750 миллиона долларов за сезон.

В прошлом чемпионате он провел 82 матча и набрал 78 (40+38) очков. Всего в НХЛ – 590 игр и 505 (229+276) очков.