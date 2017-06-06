Болельщики признали "Эдмонтон" сезона-1984/85 лучшей командой в истории НХЛ

"Эдмонтон", завоевавший в сезоне-1984/85 Кубок Стэнли, признан болельщиками лучшей командой НХЛ в истории, сообщает пресс-служба лиги. Опрос проходил 12 апреля среди 96 обладателей трофея.

В регулярном чемпионате того сезона "Эдмонтон" одержал 49 побед в 80 матчах при 20 поражениях и 11 ничьих. В плей-офф "Ойлерз" во главе с Уэйном Гретцки обыграли "Лос-Анджелес" (3-0), "Виннипег" (4-0), "Чикаго" (4-2) и "Филадельфию" (4-1).

Гретцки в 15 матчах набрал 47 (17+30) очков, и этот рекорд не побит до сих пор. Его партнер по команде Яри Курри забросил 19 шайб, и это достижение остается лучшим.