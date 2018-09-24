Бобровский пропустил пять шайб от "Сент-Луиса", одну из них забросил Барбашев

"Сент-Луис" обыграл "Коламбус" в предсезонном матче НХЛ - 5:1. Одну из шайб в составе "Блюз" забросил нападающий Иван Барбашев, который отыграл 21 минуту 13 секунд.

Форвард "Блю Джэкетс" Артемий Панарин провел на площадке 17 минут 48 секунд. Голкипер Сергей Бобровский отыграл весь матч, отразив 22 броска из 27.

НХЛ

Предсезонный матч

"Коламбус" - "Сент-Луис" - 1:5 (1:1, 0:3, 0:1)

Голы: Аткинсон - 2 (Харрингтон, Нутиваара), 7:25 - 1:0. Батлер - 1 (Томас, Фаббри), 11:07 - 1:1. Блэй - 3 (Томас), 20:35 - 1:2. Блэй - 4 (Томас, Киру), 26:49 - 1:3. Барбашев - 1, 39:37 - 1:4. Яшкин - 2 (бол., Сундквист, Шмолц), 41:16 - 1:5.

Вратари: Бобровский - Хуссо.

Броски: 17 (6+6+5) - 27 (8+10+9).

Наши: Панарин (17:48/2/-1) - Барбашев (21:13/3/1).

23 сентября. Коламбус. Nationwide Arena.