Антипин потерял 5 килограммов веса из-за болезни

Как стало известно корреспонденту "СЭ" в Баффало Александру Чехову, российский защитник "Баффало" Виктор Антипин не выходил на лед с 20 декабря из-за последствий болезни - игрок потерял около пяти килограммов. Сейчас он набирает вес и восстанавливает физическую форму - недавно 25-летний хоккеист вновь начал занятия на льду.

В этом сезоне Антипин принял участие в 24 матчах регулярного чемпионата НХЛ и сделал 4 голевые передачи. Это его первый сезон в североамериканской лиге.