Андрей Свечников: "Мне еще далеко до Кучерова и Овечкина"

Российский форвард Андрей Свечников, выступающий за клуб юниорской лиги Онтарио "Барри Кольтс", прокомментировал слова известного скаута Хокана Андерссона о себе – "Это Кучеров в теле Овечкина". Он отметил, что ему еще далеко до этих хоккеистов.

– Приятно слышать это, но мне странно слышать подобное, – сказал Свечников. – Потому что для начала надо доказать, что ты вообще имеешь право на сравнение с этими игроками. Очень большими игроками. Мне до них далеко еще. И никогда ведь не знаешь, как дальше пойдет карьера. Но, честно говоря, Кучеров мне ближе. Хотя бы потому, что он левша и играет справа. Как и я. (Игорь ЕРОНКО)

Полное интервью со Свечниковым – читайте в феврале на сайте "СЭ"