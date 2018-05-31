Андре Бураковски: "Кузнецов - невероятный хоккеист, которого нам не хватает на льду"

Нападающий "Вашингтона" Андре Бураковски после второго матча финала Кубка Стэнли против "Вегаса" (3:2, 1-1) отметил, что другие игроки смогли компенсировать травму Евгения Кузнецова. Российский форвард получил повреждение руки в первом периоде и не смог продолжить встречу.

– Большое самопожертвование от всех игроков. Когда травмировался Кузнецов, прибавить сумел каждый. Мы не паниковали, напротив, фокусировались на каждой смене и играли просто. Очевидно, что Кузнецов ключевой игрок команды. Это невероятный хоккеист, которого нам не хватает на льду, но другие парни проделали очень и очень хорошую работу, – цитирует Бураковски официальный сайт НХЛ.