Андерсон, Клефбом и Пойнт - звезды заключительной недели регулярки НХЛ

НХЛ на своем официальном сайте назвала трех звезд заключительной игровой недели регулярного чемпионата. Первой звездой стал вратарь "Оттавы" Крейг Андерсон. Он одержал три победы в четырех матчах, отразив 94,3 процента бросков и пропуская в среднем 1,44 шайбы за игру, а также оформил "сухарь" в матче с "Детройтом" (2:0).

Второй звездой стал защитник "Эдмонтона" Оскар Клефбом, который стал лучшим бомбардиром недели, набрав 7 (0+7) очков в четырех матчах, и помог своей команде одержать три победы.

Третьей звездой признан нападающий "Тампа-Бэй" Брэйден Пойнт, который набрал 6 (4+2) очков в четырех матчах и помог своей команде одержать три победы.