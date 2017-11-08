"Анахайм" потерпел четвертое поражение подряд, проиграв "Лос-Анджелесу"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Анахайм" уступил "Лос-Анджелесу" – 3:4 ОТ.

Автором победной шайбы стал нападающий "Кингз" Ник Шор. Его партнеры по команде Анже Копитар (1+1), Алекс Иафалло (0+2) и Дастин Браун (1+1) набрали по два очка.

Отметим, что данное поражение стало для "Дакс" четвертым подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Анахайм" – "Лос-Анджелес" – 3:4 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 0:1)

Голы: Болл – 1 (Монтур, Шоу), 6:01 – 1:0. Ватанен – 1 (Ракелль), 12:26 – 2:0. Копитар – 8 (Иафалло, Маззин), 16:58 – 2:1. Ракелль – 6 (Мэнсон, Грант), 34:52 – 3:1. Кемпе – 7 (Пирсон, Тоффоли), 39:01 – 3:2. Браун – 7 (бол., Иафалло, Копитар), 45:49 – 3:3. Шор – 2 (Браун, Куик), 63:51 – 3:4.

Вратари: Гибсон (Миллер, 53:07) – Куик.

Штраф: 21 – 30.

Броски: 36 (17+12+6+1) – 43 (10+11+17+5).

8 ноября. Анахайм. Honda Center.

Турнирная таблица – здесь