Александр Овечкин: "Тротц должен поступить правильно, и я уверен, что он так и сделает"

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин выразил надежду, что Барри Тротц останется главным тренером команды. Напомним, на данный момент ведутся переговоры о продлении контракта. Прежнее соглашение специалиста рассчитано до 1 июля. "Вашингтон" стал обладателем Кубка Стэнли впервые в своей истории, обыграв в финальной серии "Вегас" со счетом 4-1. Тротц рассчитывает на значительное повышение зарплаты.

– Почему бы и нет? Но и я, и другие игроки считаем, что прежде всего это его решение. Он должен поступить правильно, и я уверен, что он так и сделает, – цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.