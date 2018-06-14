Александр Овечкин: "Путин не звонил мне. И я не знаю, позвонит ли"

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин отметил, что ему очень приятно поздравление Президента России Владимира Путина в связи с победой в Кубке Стэнли. Напомним, президент России поздравил Овечкина во время пресс-конференции на саммите Шанхайской организации сотрудничества.

– Путин не звонил мне. И я не знаю, позвонит ли. Когда президент страны поздравляет тебя с победой в публичном обращении, это дорогого стоит. Я очень рад этому. Он – мой президент, – цитирует Овечкина Ruptly.