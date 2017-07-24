Александр Георгиев: "Вернусь ли в Россию или Финляндию? Давайте не будем о плохом!"

Голкипер Александр Георгиев, подписавший контракт с "Рейнджерс", в интервью "СЭ" заявил, что сейчас не думает о возможном возвращении в Россию или Финляндию. 21-летний хоккеист отметил, что его карьера только начинается, и он будет ждать своего шанса.

– Были варианты продолжения карьеры в КХЛ?

– До конкретных переговоров дело не доходило, – сказал Георгиев. – До того, как возник вариант с НХЛ, я планировал продолжить выступать за ТПС. Я видел два варианта развития событий. Или, если повезет, НХЛ, или Финляндия.

– Если так сложится ситуация, что придется покинуть Америку, куда будет приоритетным возвращение, в Россию или Финляндию?

– Давайте не будем сразу о плохом! Я только начинаю тут свой путь и ни о каких возвращениях куда бы то ни было даже не думаю. Есть такая поговорка: "Терпение и труд все перетрут". В ней очень большой смысл заложен. Нужно пахать и ждать шанса. И тогда все получится. (Дмитрий ГРОШЕВ)

Полное интервью Александра Георгиева