4 передачи Грина помогли "Детройту" победить "Миннесоту"

"Детройт" обыграл "Миннесоту" в регулярном чемпионате НХЛ - 4:2. На счету защитника "Ред Уингз" Майка Грина четыре результативные передачи. С его пасов забивали Энтони Манта, Дилан Ларкин, Хенрик Зеттерберг и Мартин Фрк. Российский нападающий "Детройта" Евгений Свечников из-за травмы шеи не попал в заявку команды.
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"Детройт" - "Миннесота" - 4:2 (0:0, 2:0, 2:2)
Голы: Манта - 1 (бол., Фрк, Грин), 34:40 - 1:0. Ларкин - 1 (бол., Грин, Манта), 35:03 - 2:0. Эрикссон Эк - 1 (Стюарт, Фолиньо), 42:00 - 2:1. Стюарт - 1 (Эннис, Куинси), 42:48 - 2:2. Зеттерберг - 1 (Грин, Татар), 47:07 - 3:2. Фрк - 1 (Манта, Грин), 50:39 - 4:2.
Вратари: Ховард - Дубник (58:03 - 59:44).
Штраф: 8 - 10.
Броски: 31 (13+10+8) - 39 (15+11+13).
6 октября. Детройт. Little Caesars Arena.
- Детройт Ред Уингз
- Миннесота Уайлд
- Хенрик Зеттерберг
- Евгений Свечников
- Дилан Ларкин
- Майк Грин
- Энтони Манта
- Мартин Фрк