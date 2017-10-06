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05:45 | Хоккей — НХЛ

4 передачи Грина помогли "Детройту" победить "Миннесоту"


"Детройт" обыграл "Миннесоту" в регулярном чемпионате НХЛ - 4:2. На счету защитника "Ред Уингз" Майка Грина четыре результативные передачи. С его пасов забивали Энтони Манта, Дилан Ларкин, Хенрик Зеттерберг и Мартин Фрк. Российский нападающий "Детройта" Евгений Свечников из-за травмы шеи не попал в заявку команды.

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"Детройт" - "Миннесота" - 4:2 (0:0, 2:0, 2:2)

Голы: Манта - 1 (бол., Фрк, Грин), 34:40 - 1:0. Ларкин - 1 (бол., Грин, Манта), 35:03 - 2:0. Эрикссон Эк - 1 (Стюарт, Фолиньо), 42:00 - 2:1. Стюарт - 1 (Эннис, Куинси), 42:48 - 2:2. Зеттерберг - 1 (Грин, Татар), 47:07 - 3:2. Фрк - 1 (Манта, Грин), 50:39 - 4:2.

Вратари: Ховард - Дубник (58:03 - 59:44).

Штраф: 8 - 10.

Броски: 31 (13+10+8) - 39 (15+11+13).

6 октября. Детройт. Little Caesars Arena.

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