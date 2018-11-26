2 очка Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Нью-Джерси"

"Тампа" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла на своей площадке "Нью-Джерси" - 5:2. Нападающий Брэйден Пойнт набрал в этой встрече 3 (2+1) очка.

Форвард Никита Кучеров сделал две результативные передачи. Он провел на площадке 18 минут 5 секунд. Защитник Михаил Сергачев за 19 минут 32 секунды заработал показатель "+1".

Защитник "Дэвилз" Егор Яковлев отыграл 18 минут 44 секунды с показателем "-1".

"Тампа" в 24-х играх набрал 35 очков и вышла в лидеры Восточной конференции. Кучеров набрал 32 очка и занимает 4-е место в споре бомбардиров НХЛ. В активе Пойнта 31 очко и 5-е место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Тампа-Бэй" - "Нью-Джерси" - 5:2 (4:1, 1:0, 0:1)

Голы: Киллорн - 3 (Жозеф), 3:19 - 1:0. Пойнт - 16 (бол., Кучеров, Хедман), 7:21 - 2:0. Джонсон - 10 (Пойнт, Кучеров), 9:15 - 3:0. Ноесен - 2 (Сени), 9:39 - 3:1. Пакетт - 4 (Кэллахэн, Джирарди), 11:25 - 4:1. Пойнт - 17, 28:30 - 5:1. Братт - 1, 45:21 - 5:2.

Вратари: Доминге - Шнайдер.

Штраф: 4 - 6.

Броски: 35 (11+15+9) - 35 (10+11+14).

Наши: Кучеров (18.05/4/0), Сергачев (19.32/2/1) - Яковлев (18.44/0/-1).

26 ноября. Тампа. Amalie Arena