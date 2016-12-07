Владимир Юрзинов: "Самые лучшие хоккейные школы - это дворы"

Заслуженный тренер СССР и России Владимир Юрзинов на пресс-конференции, приуроченной к открытию "Кубка легенд", вспомнил советские традиции хоккея.

- У нас у всех большой праздник, – сказал Юрзинов. – 70 лет отечественного хоккея. Я сейчас посмотрел, мы опять вернулись с хоккеем в то время, когда он начинался: во дворы, где ребята играли, катались до вечера. Все мы вышли из этого народного хоккея. Самые лучше школы – это дворы. Раньше тренеры ходили и говорили: приходи парень, спросишь тренера дядю Мишу. И из этих школ приходили сильные, закаленные ребята. Один известный шведский наставник говорил так: товарищи тренеры, ваша основная задача – не испортить игрока, не заучить его, дать возможность развиваться. (Юлия ГРИГОРЬЕВСКАЯ)