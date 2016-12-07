20:18 | ХОККЕЙ

Владимир Юрзинов: "Самые лучшие хоккейные школы - это дворы"

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Заслуженный тренер СССР и России Владимир Юрзинов на пресс-конференции, приуроченной к открытию "Кубка легенд", вспомнил советские традиции хоккея. 

- У нас у всех большой праздник, – сказал Юрзинов. – 70 лет отечественного хоккея. Я сейчас посмотрел, мы опять вернулись с хоккеем в то время, когда он начинался: во дворы, где ребята играли, катались до вечера. Все мы вышли из этого народного хоккея. Самые лучше школы – это дворы. Раньше тренеры ходили и говорили: приходи парень, спросишь тренера дядю Мишу. И из этих школ приходили сильные, закаленные ребята. Один известный шведский наставник говорил так: товарищи тренеры, ваша основная задача – не испортить игрока, не заучить его, дать возможность развиваться. (Юлия ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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