Владимир Ткачев: "Вратарь отразил 45 бросков, но это сборная России ему оказала услугу"

Нападающий олимпийской сборной России Владимир Ткачев считает, что россияне оказали услугу вратарю сборной Франции Ронену Кеменеру, позволив отразить 45 бросков в первой игре Еврочелленджа. Вчера российская команда уступила в овертайме со счетом 0:1. Завтра состоится вторая встреча.

- Мы не реализовали свои моменты в первой игре, не забили, но это нас не оправдывает, - цитирует "Р-Спорт" Ткачева. - Да, вратарь французов отразил 45 бросков, но это мы ему оказали услугу, честно говоря. В целом содержание нашей игры было неплохое, много атаки было, нам просто нюансы поправить надо, внести мелкие коррективы, которые помогут нам во втором матче.