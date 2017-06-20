Валерий Каменский: "Ошарашен известием о смерти Мыльникова"

Олимпийский чемпион-1988, вице-президент "Спартака" Валерий Каменский выразил соболезнования в связи со смертью партнера по сборной СССР Сергея Мыльникова. Экс-вратарь "Трактора", первый советский голкипер в НХЛ скончался 20 июня в возрасте 58 лет.

- Ошарашен известием о смерти Мыльникова, - признался Каменский. - Это большая потеря, случившаяся очень рано. Мыльников был очень дружелюбным человеком, талантливым и надежным вратарем, который часто выручал сборную. Всегда было приятно с ним общаться, и его дети и жена очень хорошие люди. Приношу им глубочайшие соболезнования. Всегда будем помнить этого спортсмена и человека. (Евгений БЕЛОУСОВ)