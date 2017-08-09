Уилли Дежарден: "Несколько игроков этой сборной точно попадут в Пхенчхан"

Главный тренер сборной Канады Уилли Дежарден после матча за 3-е место предсезонного турнира в Сочи с магнитогорским "Металлургом" (3:1) оценил перспективы проверенных им хоккеистов. Специалист отметил, что несколько хоккеистов точно попадут в национальную команду на Олимпийские игры-2018.

– Каждая смена игры была очень сложной. Победа была непростой – нам просто не повезло, – сказал Дежарден.

– Есть ли в составе игроки, которых вы видите на Олимпиаде в Пхенчхане?

– Несколько игроков попадут точно. (Игорь ЕРОНКО)