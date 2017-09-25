ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью Толмачева

ЦСКА на официальном сайте выразил соболезнования в связи со смертью бывшего вратаря клуба и сборной СССР Виктора Толмачева. Вчера стало известно, что экс-голкипер был найден убитым в своем доме. Он умер в результате получения колото-резаных ранений.

"Хоккейный клуб ЦСКА выражает искренние соболезнования родным и близким Виктора Григорьевича", – говорится в сообщении клуба.

В составе армейцев Толмачев стал пятикратным чемпионом СССР, двукратным серебряным призером страны и трехкратным обладателем Кубка СССР.

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