Зинэтула Билялетдинов: "Зарипову еще нужно время"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после победы над "Йокеритом" (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ остался доволен игрой команды. По его словам, нападающему Данису Зарипову нужно еще время.

– Игра была хорошей по содержанию, команды показывали хороший хоккей. Я очень рад, что ребята сыграли грамотно в атаке и в обороне. Это то, что нам надо, – цитирует Зарипова "Бизнес Online".

– Зарипов не забивает пять матчей. Как можете оценить это?

– А что я должен оценивать?

– Это нормально?

– Думаю, ему еще нужно время, чтобы он набрал форму. Будем надеяться, что он ее наберет.

– Как ваше здоровье?

– Дальше. Следующий вопрос.

– Как на команде сказалась недельная пауза?

– Думаю, что у нас была хорошая возможность отдохнуть и поработать.