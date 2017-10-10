Зинэтула Билялетдинов: "Я свои победы не считаю"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после победы над "Торпедо" (5:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что была боевая игра. По мнению наставника, его подопечные неплохо сработали в неравных составах.

- В целом боевая игра была, - приводит официальный сайт "Ак Барса" слова Билялетдинова. - Мы неплохо сработали в большинстве и меньшинстве.

- Вы так подробно разбирали игру соперника в меньшинстве?

- По-моему, все разбирают и большинство, и меньшинство. Готовились к матчу, как обычно.

- Это ваша 450-я победа в качестве главного тренера "Ак Барса". Довольны, что она такая крупная?

- Я думаю, что каждый тренер доволен такой побед. А что касается количества побед, я их, если честно, не считаю.