20:39 22 апреля | Хоккей — КХЛ

Зинэтула Билялетдинов: "Я хочу, чтобы журналисты уважали тех, с кем общаются. А губастиков сюда не пускать"

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Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов – об общении с журналистами. Сегодня казанский клуб обыграл ЦСКА (1:0) в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина и стал трехкратным обладателем трофея.

– Не обижаетесь на прессу больше?

– Все говорят, что не хочу общаться. Просто я хочу, чтобы уважали тех, с кем вы общаетесь. Если будете задавать корректные вопросы, тогда буду отвечать и говорить, что на самом деле. Мы должны все делать для хоккея, тогда и мы будем говорить, какие мы принимаем решения. Тогда и вам будет интересно. А губастиков сюда не пускать. (Игорь ЕРОНКО)

"Ак Барс" - чемпион! И это заслуженно

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Ралпачан Фляйшманъ

мулла сам губы от важности надул, что стрелки то переводит. выклянчил кубок для своей шайтан арбы в олимпийский сезон - а гонору. типичный татарин. ничего, и его, и его бревен с карликом и допингистом быстро вернут на землю.

02:22

Тропическая гемангиома Мовсисяна

сколько людей проиграли на ставках, слушая экспердов из хоккейного отдела СЭ))) с августа месяца они уверяли, шо в КХЛ все решено, что выиграет либо СКА, либо ЦСКА))) а ведь кто-то наверняка квартиры и машины на них поставил, положившись на мнение якобы спецов)))

23:28 22 апреля

Дортмунд

AlCapone, конечно помнит. а с гамном никто не хочет общаться. Например, Еронко написало, что АБ вынесут вперед ногами!)))) И кого вынесли? 4-1 вынесли ЦСКА!

22:41 22 апреля

камри

Это точно про губерника

21:49 22 апреля

Электросталец

может, зубастиков сказал Саша

21:36 22 апреля

Albertozi

Не пыхти

21:31 22 апреля

кузяка

ЭТО он Губерниева имел ввиду?

21:25 22 апреля

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