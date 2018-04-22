Зинэтула Билялетдинов: "Я хочу, чтобы журналисты уважали тех, с кем общаются. А губастиков сюда не пускать"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов – об общении с журналистами. Сегодня казанский клуб обыграл ЦСКА (1:0) в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина и стал трехкратным обладателем трофея.

– Не обижаетесь на прессу больше?

– Все говорят, что не хочу общаться. Просто я хочу, чтобы уважали тех, с кем вы общаетесь. Если будете задавать корректные вопросы, тогда буду отвечать и говорить, что на самом деле. Мы должны все делать для хоккея, тогда и мы будем говорить, какие мы принимаем решения. Тогда и вам будет интересно. А губастиков сюда не пускать. (Игорь ЕРОНКО)

"Ак Барс" - чемпион! И это заслуженно