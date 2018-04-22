Зинэтула Билялетдинов: "Я хочу, чтобы журналисты уважали тех, с кем общаются. А губастиков сюда не пускать"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов – об общении с журналистами. Сегодня казанский клуб обыграл ЦСКА (1:0) в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина и стал трехкратным обладателем трофея.
– Не обижаетесь на прессу больше?
– Все говорят, что не хочу общаться. Просто я хочу, чтобы уважали тех, с кем вы общаетесь. Если будете задавать корректные вопросы, тогда буду отвечать и говорить, что на самом деле. Мы должны все делать для хоккея, тогда и мы будем говорить, какие мы принимаем решения. Тогда и вам будет интересно. А губастиков сюда не пускать. (Игорь ЕРОНКО)
Материалы других СМИ
Ралпачан Фляйшманъ
мулла сам губы от важности надул, что стрелки то переводит. выклянчил кубок для своей шайтан арбы в олимпийский сезон - а гонору. типичный татарин. ничего, и его, и его бревен с карликом и допингистом быстро вернут на землю.
02:22
Тропическая гемангиома Мовсисяна
сколько людей проиграли на ставках, слушая экспердов из хоккейного отдела СЭ))) с августа месяца они уверяли, шо в КХЛ все решено, что выиграет либо СКА, либо ЦСКА))) а ведь кто-то наверняка квартиры и машины на них поставил, положившись на мнение якобы спецов)))
23:28 22 апреля
Дортмунд
AlCapone, конечно помнит. а с гамном никто не хочет общаться. Например, Еронко написало, что АБ вынесут вперед ногами!)))) И кого вынесли? 4-1 вынесли ЦСКА!
22:41 22 апреля
камри
Это точно про губерника
21:49 22 апреля
Электросталец
может, зубастиков сказал Саша
21:36 22 апреля
Albertozi
Не пыхти
21:31 22 апреля
кузяка
ЭТО он Губерниева имел ввиду?
21:25 22 апреля