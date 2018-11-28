Зинэтула Билялетдинов: "Работа Лукоянова воплотилась в голы"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после победы над "Торпедо" (5:1) отметил атакующую игру команды.

- Забивали хорошие шайбы. Игра пошла сразу. Я доволен, что не бросили играть в третьем периоде. Мне понравилось, я считаю, что это правильно.

- Самый успешный матч с точки зрения атаки?

- Мы всю игру провели на хорошем кураже. Многие вещи получались. Атаковали остро.

- Педан не играет три матча. В чем дело?

- Это ротация. Вы следите за хоккеем вообще? Мы постоянно кого-то меняем. Мы не может давать играть по одному матчу.

-Лукоянов начал забивать, хотя раньше был игроком, который играл в сдерживающих звеньях.

- Лукоянов много работает. Я доволен его отношением. Весь труд, который он вкладывает - сейчас воплощается в голы. (Артур Еникеев)