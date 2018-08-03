Зинэтула Билялетдинов - про поражение от "Локомотива": "Думаю, итог-то хороший"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после поражения от "Локомотива" (2:4) на турнире в Сочи отметил, что, несмотря на результат, доволен итогом.

– Итоги… Думаю, итог-то хороший. У нас есть возможность сыграть с хорошими соперниками, посмотреть на те вещи, которые нам надо поправить, – цитирует Билялетдинова "Бизнес Online". – У нас такая возможность есть – это хорошо. Считаю, игра очень полезная и нужная.

– Почему не играл Падакин?

– У него микротравма.

– Как планируете использовать его?

– Мы его используем. Не беспокойтесь.

– Что не понравилось в игре команды?

– Мне все понравилось.

– Две шайбы пропустили с пятака. Обратили на это внимание?

– Я уже сказал, что сейчас идет период, когда нужно поправить все эти вещи. Большой перерыв был. Сейчас игрокам нужно напоминать, исправлять и работать.

– Малыхин появится на турнире?

– Да, а почему нет?