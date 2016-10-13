19:08 | ХОККЕЙ — КХЛ

Юрий Александров стал игроком "Сочи"

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Защитник Юрий Александров продолжит карьеру в составе "Сочи". В минувшем чемпионате Александров выступал за "Авангард", проведя 60 матчей в регулярном чемпионате (6 шайб, 8 передач) и 11 – в плей-офф (2+2). В общей сложности в КХЛ принял участие в 393 играх, набрав 102 (32+70) очка при суммарном показателе полезности "плюс 80", сообщает официальный сайт "Сочи".

Сезон-2014/15 – самый успешный для Александрова. Защищая цвета СКА, хоккеист завоевал Кубок Гагарина.

Дополнительная информация

http://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Sostav-Sochi-popolnil-obladatel-Kubka-Gagarina-4881

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