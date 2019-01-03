Юлиус Гудачек: "Спартаку" надо было просто забросить 3-ю шайбу"

Вратарь "Спартака" Юлиус Гудачек​ в беседе с корреспондентом "СЭ" подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с "Барысом" (2:3).

– Соперник хорошо сыграл 3-й период, забил дважды, – заявил Гудачек. – В конце дважды играли в большинстве, но ничего не сделали, а они дважды убежали "в ноль". Когда пропустили 3-ю, то уже устали, а "Барыс" лучше катался.

– Что подумали, когда ваши партнёры сделали такие подарки сопернику в большинстве?

– Да просто надо было третью шайбу забрасывать. "Барыс" – хороший соперник. (Евгений Белоусов)

Все о чемпионате КХЛ – здесь.