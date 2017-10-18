Юкка Ялонен: "СКА пообещал игрокам очень приличные бонусы за победу над "Йокеритом"

Главный тренер "Йокерита" Юкка Ялонен в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА отметил, что осознает, что СКА является лучшей командой Европы. Он также добавил, что игрокам санкт-петербургского клуба пообещали приличные бонусы за победу.

Отметим, что вице-президент СКА Роман Ротенберг является миноритарным акционером "Йокерита".

– СКА определенно лучшая команда Европы. Мне это прекрасно известно, – приводит Iltalehti слова Ялонена. – Армейцам еще и пообещали очень приличные бонусы за победу над "Йокеритом". Это станет для них дополнительной мотивацией. У нас таких бонусов нет. Я знаю, о какой сумме идет речь, сколько им пообещали. Но вам не скажу. Чтобы никто не завидовал.

Матч СКА – "Йокерит" состоится 21 октября и начнется в 17.00 по московскому времени. Ранее "джокеры" одержали 15 побед подряд.