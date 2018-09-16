Йозеф Яндач: "На протяжении всего матча с "Трактором" нам было сложно"

Главный тренер "Металлурга" Йозеф Яндач - о матче с "Трактором" (5:6) в регулярном чемпионате КХЛ.

- Мы хотели сегодня лучше начать игру. Мы хорошо провели матч в Балашихе. Первый период нам не удался, получили два быстрых гола. На протяжении всего матча было сложно, догоняли, 2:2, 2:4, тяжело для тренеров было. Вернулись в игру, сделали счет 4:4. Тренер соперников брал челлендж на офсайд. В начале третьего периода хорошо забили в большинстве, но потом совершили большую ошибку, заработали удаление, соперник забил. Много забили сами, но соперник забросил на одну шайбу больше.

- Частая практика в хоккее после трех шайб менять голкипера. Почему не сделали это сегодня?

- Мы думали об этом, и не сказать, что много было ошибок у Васи. Думали поменять на третий период, но Василий решил пройти эту борьбу до конца, - цитирует тренера официальный сайт "Трактора".