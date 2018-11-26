Йозеф Яндач: "Хоккей – это игра ошибок"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Йозеф Яндач после победы в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над "Торпедо" (5:4) отметил, что его команда во многом улучшила свою игру по сравнению с прошлой встречей – против "Нефтехимика" (4:3 ОТ).

– Я могу сказать, что я в сегодняшней игре, как и мой коллега, много вещей не понял. Надо смотреть видеозаписи, – приводит официальный сайт "Магнитки" слова Яндача. – Коротко по игре – мы во многом улучшили свою игру по сравнению с прошлым матчем. Команда намного лучше играла. Просто опять сделали индивидуальные ошибки. Первый гол – плохая смена. Потом два гола в меньшинстве.

Думаю, что плохой для нас момент случился за три минуты до конца второго периода, когда счет был 4:1. Надо три минуты до конца играть без пропущенных шайб. Там первое звено вышло, плохо сыграли. В принципе, они сегодня действовали хорошо, но получили именно тот гол. Потом уже пошла нервная игра, много удалений.

Потренировали, конечно, сегодня игру в меньшинстве. Посмотрим еще удаления, например у Дорофеева. Но больше много не хочу сегодня об этом говорить. Мы рады, что набрали два очка. Хоккей – это игра ошибок.

– Домашняя серия завершена. Что можете сказать об игре команды в этих трех поединках?

– В первой игре против Казани мне очень не понравился первый период, потом уже была равная игра. Без концентрации после вбрасывания мы там получили гол за восемь минут до конца. А так матч был равным. Мне не понравилась игра против "Нефтехимика", потому что у нас было плохое движение. Но там хорошо, что набрали два очка, а то бывают такие встречи, когда ты хорошо играешь, но не набираешь ни одного очка. А там получилось. Сегодня – были плохие моменты, были нервы. В целом же из последних 11 матчей мы выиграли девять. Проиграли только Казани и Петербургу, где, кстати, тоже считаю, что была равная игра.

– Как оцените матч для Архипа Неколенко?

– Работал. Мне уже задавали вопрос перед матчем, я тогда ответил, что хорошо бы, чтобы больше ребят забивали, например четвертое звено. Архип долго не забивал, а вот сегодня – справился, помогал команде, хорошо играл в обороне. Я рад за него.