Йонас Энлунд: "Моя семья была очень рада, что я вернулся в "Сибирь"

Нападающий "Сибири" Йонас Энлунд в интервью Allhockey отметил, что ему нравится жить в Новосибирске. Отметим, что форвард, раннее выступавший за ЦСКА и "Куньлунь", летом вернулся в сибирскую команду.

– Было много слухов, что вы вернетесь в Новосибирск, но генеральный менеджер их опровергал. Можно ли сказать, что вы сами напросились в команду?

– На самом деле мы с агентом просто узнавали, возможен ли переход, поэтому ничего необычного. Конечно же, я хотел вернуться в команду.

– Вы говорили, что Новосибирск – ваш второй дом. Что именно вам нравится в этом городе?

– Мне нравится этот город. Я прожил здесь достаточно долго, я знаю, какие хорошие тут люди, как все устроено, да и здесь просто легко и приятно жить.

– Как семья отреагировала на возвращение в Новосибирск?

– Они были очень рады, что я возвращаюсь в "Сибирь".